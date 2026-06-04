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Kelkit Çayı'na atlayan kızı arama çalışmaları 19'uncu gününde de devam ediyor

Kelkit Çayı'na atlayan kızı arama çalışmaları 19'uncu gününde de devam ediyor
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazası sonrası şok geçirerek Kelkit Çayı'na atlayan 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları 19 gündür devam ediyor. AFAD ekipleri dron ve botlarla nehirde arama yapıyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından şok geçirerek, Kelkit Çayı'na atladığı ileri sürülen 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları 19'uncu gününde de aralıksız sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında, U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmıştı. Kazada araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ağır yaralandı. Araçta bulunan 16 yaşındaki E.N.H. isimli kız ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayarak akıntıda kayboldu. AFAD ekipleri ise son yağışlarla birlikte debisi yükselen Kelkit Çayı'nda arama çalışmalarını 19'uncu gününde de sürdürüyor. Nehir boyunca sürdürülen dron destekli çalışmalarda, botlarla yüzey taraması yapılırken balık adamlar da su altında ve kıyı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Aradan geçen 19 güne rağmen herhangi bir ize rastlanmadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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