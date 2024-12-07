Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt

Özel'in kulesi Erdoğan'ı kızdırdı

 Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Özel, kameralar önünde CHP'li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum

Özel, kameralar önünde kulağına fısıldayan vekili azarladı
Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor

Sivas'ta Kaza: 3 Yaralı, Firari İnek Geri Döndü

Sivas'ta Kaza: 3 Yaralı, Firari İnek Geri Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada bir tır, kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kamyonetten kaçan inek kısa süre sonra geri döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta Cemel Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza esnasında firar eden inek bir süre sonra kendiliğinden geri döndü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarbaşı karayolu üzerindeki Cemel kavşağında meydana gelen kazada aynı istikamete giden bir tır, B.B. (24) idaresindeki 58 ACS 728 plakalı kamyonete çarptı. Tır olay yerini terk ederken kamyonette bulunan sürücü ve iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında kamyonetten firar eden inek kısa süre sonra kendiliğinden geri döndü. Kazayla ilgili incelemek başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ali Babacan: Erdoğan çözüm sürecinde zikzaklarla yürüyor
img

Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
img

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Yengeç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 8 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.