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Sivas'ta Kardeşlerin Katil Zanlısı Susma Hakkını Kullandı

Sivas'ta Kardeşlerin Katil Zanlısı Susma Hakkını Kullandı
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Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen iki kardeşin cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, polis ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandı. Olay, 6 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşmişti.

Kardeşlerin katil zanlısı, polis ifadesinde susma hakkını kullandı

Sivas'ta iki kardeşi öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

SİVAS - Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen iki kardeşin cinayet zanlısı emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının polis ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda 6 Mayıs'ta yaşanan olayda, Umutcan ve milli sporcu Melisa Şimşek adlı kardeşler anneleri tarafından, evde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez Ankara'da yakalandı. Sivas'a getirilen zanlı, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının polis ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandığı, işlenen cinayetle ilgili bilgi vermediği öğrenildi. Zanlı adliye girişince güvenlik gerekçesiyle binanın otopark kısmından alındı.

Sönmez'in döner ustası olduğu, öldürdüğü kardeşlerin babası Umut Şimşek ile 5 yıl öncesinde aralarında 500 bin liralık bir alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edildi. Umut Şimşek'in ise 5 yıldır kayıp olduğu ve arandığı biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa
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