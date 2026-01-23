Yoğun kar ilçeyi esir aldı, hayvancılıkla uğraşanların zorlu mesaisi kameraya yansıdı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası bir çiftliğin samanlığı çöktü. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçeyi esir aldı. Kar yağışı ve tipi ile birlikte bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreyi buldu. İlçe merkezinde hayvancılık yapan Yusuf Yücel'in çiftliğinde bulunan samanlık, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çöken samanlığın altında birinin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Öte yandan zor şartlar altında çiftliğine ulaşmaya çalışan İhsan Taşdelen, kış şartlarını gözler önüne serdi. Etkili olan tipi nedeniyle yürümekte güçlük çeken Taşdelen, bölgede yağan karın yüksekliğini kaydettiği video ile ispatladı. - SİVAS