Sivas'ta 227 yerleşim yeri araç ulaşımına kapalı
Sivas'ta 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye düştüğü kentte 227 yerleşim yeri araç ulaşımına kapalı bulunuyor. Kapanan yolları açmak için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa