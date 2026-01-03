Haberler

Sivas'ta 227 yerleşim yeri araç ulaşımına kapalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye düşmesiyle birlikte 227 yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Sivas'ta etkili olan kar nedeniyle 227 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapalı bulunuyor.

Sivas'ta 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye düştüğü kentte 227 yerleşim yeri araç ulaşımına kapalı bulunuyor. Kapanan yolları açmak için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek