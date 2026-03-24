Sivas'ta 186 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 186 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, 1 kişiye ise idari işlem uygulandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği, Suşehri İstihbarat Büro Amirliği ve Suşehri Bölge Trafik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ortak çalışmada, 24 Mart 2026 tarihinde D-100 Karayolu uygulama noktasında bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan kontrollerde, arka koltuk ve bagaj kısmında şeffaf poşetler içerisinde kıyılmış tütün olduğu tespit edildi. Araçta bulunan İ.O. isimli şahsa, 4733 Sayılı Kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Yapılan incelemelerde 37 adet şeffaf poşet içerisinde her birinde ortalama 5 kilogram olmak üzere toplam 186 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin temini amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - SİVAS

