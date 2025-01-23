Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Sivas'ta Jandarma Tarihi Eşyalara El Koydu

Sivas'ta Jandarma Tarihi Eşyalara El Koydu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan sikkeler, objeler ve taşlar ele geçirdi. Olayla alakalı 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda. Tarihi eser niteliği taşıyan taşlar, sikkeler ve objeler ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suşehri ilçesinde yapılan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefet suçuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. 21 Ocak 2025 tarihinde 1 araç ve 4 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 23 adet sikke, 10 adet tarihi obje ile 28 adet farklı boyutlarda ve ebatlarda tarihi taşlar ele geçirildi. Olaya karışan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
img

Kışlasız bedelli iddialarına son nokta koyuldu
img

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.