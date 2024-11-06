Sivas'ta Jandarma Operasyonu: 12 Gözaltı ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldızeli ve Gürün ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçe ve köylerdeki huzurun korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet konularında çalışma yapan ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Yıldızeli ilçesi ve ilçeye bağlı köylerde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda; 9 ayrı adrese operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda 9 şahıs yakalanırken şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 7 ruhsatlı tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 16 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 4 bin 902 tabanca fişeği, 145 av tüfeği fişeği, 2 detektör, 39 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Gürün ilçesinde 4 ayrı adreste yapılan çalışmalarda ise; 3 detektör, 80 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 68 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS