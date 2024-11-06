Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Jandarma Operasyonu: 12 Gözaltı ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Sivas'ta Jandarma Operasyonu: 12 Gözaltı ve Tarihi Eser Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldızeli ve Gürün ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar ile tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldızeli ve Gürün ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçe ve köylerdeki huzurun korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet konularında çalışma yapan ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Yıldızeli ilçesi ve ilçeye bağlı köylerde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda; 9 ayrı adrese operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda 9 şahıs yakalanırken şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 7 ruhsatlı tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 16 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 4 bin 902 tabanca fişeği, 145 av tüfeği fişeği, 2 detektör, 39 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Gürün ilçesinde 4 ayrı adreste yapılan çalışmalarda ise; 3 detektör, 80 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 68 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 6 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.