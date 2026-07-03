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Kayıp çocuğu arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

Kayıp çocuğu arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 2 çocuk ve 1 gençten biri kurtarıldı, 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 15 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ırmakta çamaşır yıkadıkları esnada akıntıya kapılan 2 çocuk ile 1 gençten biri kurtarılırken, 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyünde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre çamaşır yıkadıkları sırada 2 çocuk ile 1 genç akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılanları fark eden yakınları, 19 yaşındaki G.Ş.'yi sudan çıkararak kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki G.Ş.'yi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise gece ara verilmesinin ardından bugün yeniden başladı. AFAD, jandarma ve ilgili ekiplerin Kızılırmak çevresindeki arama çalışmaları ikinci gününde aralıksız sürüyor.

Ailenin konargöçer olarak tabir edilen tarım işçileri, ilçede her yıl konakladıkları bölgede bu yıl konaklamalarına izin verilmediği için nehir kenarında konaklamak zorunda kaldıkları iddia edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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