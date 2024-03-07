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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Sivas-Ankara karayolu Kılavuz kavşakta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin diğerine arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Kılavuz kavşakta meydana geldi. E.T. idaresindeki 58 HG 245 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan H.U. idaresindeki 34 FK 5931 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza bir sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivas Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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