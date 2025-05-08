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Sivas'ta İki Kardeşin Cinayeti: Cenaze Namazı Kılındı

Sivas'ta İki Kardeşin Cinayeti: Cenaze Namazı Kılındı
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Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 yaşındaki Umutcan ile 16 yaşındaki milli sporcu Melisa Şimşek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez, Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirildi.

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeş bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, Salı günü gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti.

Türkiye'yi sarsan cinayette ölen kardeşler bugün Ayyıldız Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başta olmak üzere, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanıp Sivas'a getirildi. Emniyet işlemleri süren katilin ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkartılması bekleniyor. Zanlının öldürdüğü gençlerin yaklaşık 5 yıldır kayıp olan babaları Uğur Şişman'ın arkadaşı olduğu ileri sürüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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