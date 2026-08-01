Sivas’ta iki araç çarpıştı: 3’ü çocuk 4 yaralı

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kadıburhanettin Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Ü.B. (31) idaresindeki 52 ADT 669 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile T.K. (51) yönetimindeki 34 TC 651 plakalı Volvo marka cip cadde üzerinde çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Fiat marka hafif ticari araçta bulunan G.B. (28), E.E.B., E.N.B. (7) ve E.N.B. (1) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı