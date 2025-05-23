Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok: 6 Kişi Tutuklandı

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok: 6 Kişi Tutuklandı
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Sivas'ta düzenlenen operasyonlarla 22 Afgan uyruklu göçmen yakalanırken, bu göçmenlerin kaçak girişine yardımcı olan 6 Türk vatandaşı tutuklandı. Emniyet, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelelerine devam edeceğini vurguladı.

Sivas'ta göçmen kaçakçılığına geçit yok: 6 kişi tutuklandı

SİVAS - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlene operasyonlarda 22 Afgan uyruklu kişi yakalanırken, 6 organizatör ise tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son üç gün içinde göçmen kaçakçılığına yönelik üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 22 kişi yakalandı. Yakalanan Afgan uyruklu şahıslar gerekli işlemlerin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi. Göçmenlerin ülke içinde naklini menfaat karşılığı sağlayan 6 Türk vatandaşı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesi adına çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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