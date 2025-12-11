Haberler

Sivas'ta 14 ayrı operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı

Sivas'ta 14 ayrı operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı
Sivas'ta düzenlenen 14 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 83 yabancı uyruklu şahıs ve göçmenleri nakleden 18 kişi yakalandı. Tutuklananların göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Sivas'ta göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan 14 ayrı operasyonda 83 yabancı uyruklu şahıs ile şahısların naklini sağlayan 18 kişi yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim-9 Aralık tarihleri arasında kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan 14 ayrı operasyonda yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 83 yabancı uyruklu şahıs ile düzensiz göçmenlerin naklini sağlayan 18 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilirken, göçmenlerin naklini sağlayan 18 Türk vatandaşı ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ülkemizdeki göçmen kaçakçılığı faaliyetinin engellenmesi adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

