Haberler

Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı

Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Suşehri ilçesinde Sivas-Erzincan karayolunun girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı Fiat marka otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor

Tribünler bu sesle inledi! Galatasaray'a flaş gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı

İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.