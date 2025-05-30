Sivas'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sivas'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Sivas-Malatya karayolunda meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin 2 araca çarptığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sivas'ta kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin, 2 araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Malatya karayolu Bostankaya köyü yakınlarında meydana geldi. U.A. (25) idaresindeki 54 SC 518 plakalı BMW marka otomobil, yağmur nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Sivas istikametine seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 58 NC914 plakalı Hyundai marka otomobile ve 34 HTZ 331 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan kadın yolcu M.A. (28) hayatını kaybederken, A.A. (7), M.A. (9), H.A. (6) ve sürücü U.A. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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