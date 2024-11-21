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Sivas'ta Evde Yangın: 90 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Sivas'ta Evde Yangın: 90 Yaşındaki Kadın Yaralandı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki Güllü Basmaz bacaklarından yaralandı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İlçe merkezi Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir müstakil evde sabah saatlerinde meydana geldi. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar evdeki eşyaları tutuşturdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev içerisindeki eşyalar küle dönerken müstakil evde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Güllü Basmaz bacaklarından yaralandı. Yaralanan Basmaz ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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