Sivas'ta Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir tırın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücüye yerinde yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla ilçesi sanayi kavşakta meydana geldi. 38AGC 498 plakalı Iveco marka tır, aynı istikamette seyir halinde olan 58 AGT 981 plakalı Ali Ünalan idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ünalan'a kalp masajı yapıldığı görüldü. Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Ünalan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
