Sivas'ta Dolunay Şok Etkisi Yarattı

Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen dakikalarda yerini doluya bıraktı. Kısa süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.