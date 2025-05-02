Sivas'ta Dolunay Şok Etkisi Yarattı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.
Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu
SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen dakikalarda yerini doluya bıraktı. Kısa süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK - 3.Sayfa