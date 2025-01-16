Sivas'ta doğal gaz zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta bir apartmanın en üst katında meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi sonucunda 64 yaşındaki G.Y., 62 yaşındaki M.Y., 38 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki E.B. hastaneye kaldırıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, zehirlenen aile üyelerine müdahale etti.
Sivas'ta Örtülüpınar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanının en üst katında Evde bulunan 64 yaşındaki G.Y., 62 yaşındaki M.Y, 38 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki E.B. doğal gazdan zehirlendi.
İddiaya göre ev halkının bitkin halde komşularını arayarak "Biz zehirlendik galiba" demesi üzerine komşu ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine doğal gaz, sağlık ve polis ekipleri geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aynı aileden 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.