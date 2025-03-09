Sivas'ta Devrilen Süt Yüklü Tırda Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta devrilen süt yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas- Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi Kömürkaya mevkiinde meydana geldi. Gemerek ilçesinden hareket eden Fatih Bayırlı idaresindeki süt yüklü tır, Şarkışla ilçesine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Tırın tanker kısmı ise köprüden aşağıya düştü. Araçtan fırlayan sürücü, tırla birlikte köprüde asılı kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, AFAD ekiplerince asılı kaldığı yerden indirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS