Sivas'ta Çoban Ölü Bulundu

Sivas'ta Çoban Ölü Bulundu
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Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kurtoğlu köyünde, çoban olarak görev yapan Mehmet Şirin'in, büyükbaş hayvanlar araziden döndükten sonra ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta bir köyün büyükbaş hayvanları, araziden çobansız dönünce köylüler şüphelendi. Sürünün çobanı, arazide ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kurtoğlu köyünde meydana geldi. Köyün büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapan Mehmet Şirin (48), sabah saatlerinde araziye çıktı. Önceki gün akşam saatlerinde büyükbaş hayvanlar köye dönerken çoban dönmedi. Durumdan şüphelenen köy sakinleri telefon sinyallerinin çekmediği köyde araziye çıktı. Köy sakinlerince bir ağacın altında bulunan Mehmet Şirin'in öldüğü anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şirin'in naaşı, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çobanın ölüm nedeni ile ilgili araştırma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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