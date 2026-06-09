Araçla ezilmeye çalıştığı anlara ait görüntüleri paylaştı

Husumetli olduğu kişilerle karıştığı kavgada bıçaklandıktan sonra otomobille ezilmek istenen bir kişi, olay anına ait görüntüleri paylaşarak, yaralamadan açılan davanın cinayete teşebbüs davasına dönüştürülmesini istedi.

Sivas'ta yaşayan Abdurrahman Selvi, iddiaya göre 2025 yılında arasında husumet bulunan kişinin dükkanın camlarını kırdı, bunun üzerine husumetlileri ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Selvi, daha sonra araç ile ezilmeye çalışıldı. Olay sonrası bir süre hastanede tedavi gören Selvi, konuyu yargıya taşıdı. Kasten yaralama suçlamasıyla açılan davanın sürdüğünü ifade eden Selvi, bahse konu kişilerin kendisini öldürmeye çalıştığını iddia ederek karşı tarafa adam öldürmeye tam teşebbüs suçlaması ile dava açılmasını gerektiğini söyledi. Selvi delil olarak, otomobille ezilmeye çalıştığı ana dair görüntüleri paylaştı.

"Beni öldürmeye çalıştılar"

Olayın 2025 yılı temmuz ayında yaşandığını ifade eden Abdurrahman Selvi, "Söz konusu kişinin iş yerinin önünden geçerken aramızda bir arbede yaşandı. Ben iş yerlerinin camını kırarak mala zarar verdim. Oradan ayrılıp ara sokağa girdiğimizde kavga büyüdü ve vücudumun çeşitli bölgelerinden bıçaklandım. Hem de arabayı üzerime sürerek beni öldürmeye çalıştılar. Kadın şahıs arabayı üzerime sürdü, eşi de beni bıçakladı. Boynumdan, göğsümden ve karnımdan hayati yerlerimden bıçaklandım. Arabanın arasında kalsam direkt ölecektim. Oradaki beni bıçaklayan şahıs 'o ölecek' diyerek bağırıyor. Kendisi bunu söylediği halde nasıl yaralamadan dava açıldı, ben hayret içerisindeyim. Ben yasaların herkese karşı eşit olmasını istiyorum. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Olayın tüm yönleriyle araştırılıp, bunu yapan kişinin hak ettiği ceza ne ise onlarında aynı şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı