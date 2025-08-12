Sivas'ta Alüminyum Çita Hırsızlığı: Üç Şüpheli Yakalandı

Sivas'ta Alüminyum Çita Hırsızlığı: Üç Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki iki tırdan alüminyum çıta çalan üç kişi, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki tırın brandaları kesilerek 15 alüminyum çıta çalındı. Polis, şüphelileri aynı gün çalıntı malzemelerle yakalarken, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 8 Ağustos 2025 tarihinde Sivas'ın Suşehri ilçe merkezinde meydana geldi. Park halindeki iki tırın brandaları kesilerek toplam 15 adet alüminyum çıta çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Ş.S., M.M.K. ve H.Y. isimli şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Aynı gün düzenlenen operasyonda şüpheliler çalıntı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kamu düzeninin sağlanması ve halkın huzur ile güvenliğinin temini amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlı şekilde sürdürüleceği bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
