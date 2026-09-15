Haberler

Sivas’ta akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın paniğe neden oldu

Sivas’ta akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın paniğe neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ta akaryakıt istasyonu yakın noktadaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Sivas'ta akaryakıt istasyonu yakın noktadaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Şeyh Şamil Mahallesinde akaryakıt istasyonu yanında bulunan otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası çıkan yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu: Satılık Bahçeli Villa

İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar

Havadan görüntülendi! İşte 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı

Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz

Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Apartmanda korkunç olay! 62 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ölen Yüsra, Kilyos'ta toprağa verildi

Faciada kızını kurtaramadı! Yüsra'nın son yolculuğu
Japonya'ya ait insansız hava aracı Doğu Denizi'nde kayboldu

Koca ülke keşif aracını denizde kaybetti
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

Bu ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi