Aile içi kavga kanlı bitti! Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Aile içi kavga kanlı bitti! Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Güncelleme:
Sivas'ta kardeşi tarafından göğsünden bıçaklanan Gökhan Doğruyol hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli kardeş ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sivas'ta kardeşi tarafından göğsünden bıçaklanan ağabey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi.

AĞABEYİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Aynı evde yaşayan C.D. (31) ile ağabeyi Gökhan Doğruyol (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., ağabeyi Gökhan Doğruyol'u göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası evden kaçan şüpheli C.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Doğruyol'un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

