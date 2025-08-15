Sivas'ta Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Sivas'ta Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde ağaçlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangını söndürmek için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Sivas'ta ağaçlık alanda yangın başladı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hafik ilçesine bağlı Bahçecik köyü arazisinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bir alanda başlayan yangını söndürmek için ekiplerin çabası sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı

Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.