Sivas'ta Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Sivas'ta ağaçlık alanda yangın başladı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hafik ilçesine bağlı Bahçecik köyü arazisinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bir alanda başlayan yangını söndürmek için ekiplerin çabası sürüyor. - SİVAS