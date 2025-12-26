Haberler

Ağabeyini öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Sivas'ta tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren Cihan Doğruyol, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın ardından yakalanan zanlı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Sivas'ta gece saatlerinde tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren Cihan Doğruyol, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ağabeyini bıçakla öldüren Doğruyol, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, gazetecilerin cinayeti neden işlediğine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi Başpınar Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Cihan Doğruyol (31) ile ağabeyi Gökhan Doğruyol (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyini göğsünden bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçtı. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu tren garı civarında yakalanarak gözaltına alınmıştı. - SİVAS

