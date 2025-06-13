Sivas'ta 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD verilerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğündeki deprem, saat 10.26'da yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem kent merkezinde hissedilmedi ve ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.
Sivas'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad verilerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 10.26'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedilmedi. İlk belirlemelere göre deprem hasara yol açmadı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa