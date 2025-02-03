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Sivas'ta 2 Bin 510 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sivas'ta 2 Bin 510 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, son bir ayda 2 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirerek, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 40 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sivas'ta jandarma ekipleri, son bir ayda 2 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ocak ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde kentin çeşitli noktalarında 2 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 40 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak, aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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