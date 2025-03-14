Sivas'ta 10 Yaşındaki Kız Çocuğuna Sokak Köpekleri Saldırdı

Sivas'ta 10 yaşındaki kız çocuğu, okuldan çıktıktan sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuk, olayı sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde 10 yaşındaki Berrak Kılıç, okuldan çıkarak servise gitmek istedi. 4'ncü sınıf öğrencisi, yolda yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korku ve panikle yere düşen çocuğun etrafını sokak köpekleri sardı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar köpekleri uzaklaştırdı. Korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bir ay önce çocuğu parçalamışlardı, aynısı mı olması lazım?"

Köpeklerin saldırdığı öğrencinin babası Esat Kılıç, "Bugün sabah ilçemizde çocuğuma köpekler saldırdı. Sadece benim çocuğum da değil, komşularımızın çocuklarıyla beraber 6-7 çocuk vardı. 8 köpek çocukları kovalamış, benim çocuğumu düşürüp ezmişler. Çocuğumun pantolonu geniş olduğu için ısıramamış. O sırada çevredeki komşuların bağırmasıyla köpekler geri kaçıyor. Eğer onlar orada olmasaydı daha feci olaylar olabilirdi. Sokak köpekleri hususunda yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz. Bir ay önce çocuğu parçalamışlardı, aynısı mı olması lazım?" dedi. - SİVAS