Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Suşehri'nde iddiaya göre ocaktan sızan gaz patlamaya yol açtı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Suşehri'nde iddiaya göre ocaktan sızan gaz patlamaya yol açtı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iddiaya göre mutfaktaki ocaktan sızan gazın neden olduğu patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ocaktan sızan gazın neden olduğu patlamada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesi Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre, mutfaktaki ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu. Olay sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! 'Belki inanmayacaksınız' diyerek açıkladı

"Belki inanmayacaksınız" diyerek canlı yayında duyurdu: Kerem...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

165 zombi gece yarısı sokaklara döküldü!
Jennifer Lawrence yüz gerdirme operasyonu olduğu iddialarına yanıt verdi: Sadece botoks yaptırdım

Oscar’lı oyuncudan estetik iddialarına yanıt: Sadece...
Gazze’de ateşkes yine delindi! İsrail okul çevresini hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Okul çevresi hedef alındı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı

Erdoğan'ın imzasıyla 3 isim görevden alındı
Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

Görüntü Türkiye'den! Bir şişe almak için birbirlerini ezdiler
Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası

27 yaşındaki Türk milyardere hapis cezası
ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

ABD'nin iki numarası bu hale geldi