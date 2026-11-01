Sivas Suşehri'nde iddiaya göre ocaktan sızan gaz patlamaya yol açtı, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ocaktan sızan gazın neden olduğu patlamada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesi Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre, mutfaktaki ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu. Olay sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı