Sivas Şarkışla'da Ahır Yangını: 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir ahır ve samanlıkta çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 300 saman balyası ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sultan köyünde meydana geldi. S.Ö.'ye ait ahır ve samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef olurken yaklaşık 300 saman balyası ise kullanılamaz hale geldi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS