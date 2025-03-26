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Sivas-Malatya Karayolu'nda Midibüs Tıra Çarptı: 10 Yaralı

Sivas-Malatya Karayolu'nda Midibüs Tıra Çarptı: 10 Yaralı
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Sivas-Malatya Karayolu'nda bir yolcu midibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Sivas- Malatya Karayolu'nda bir yolcu midibüsü tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.00 sularında Sivas-Malatya Karayolu üzerindeki Yağdonduran Tüneli'nde yaşandı. Kangal yönüne giden H.K. idaresindeki 58 LB 949 plakalı yolcu midibüsü, iddiaya göre sollama yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen F.O. idaresindeki 06 FZ 2483 plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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