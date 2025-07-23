Sivas Kangal'da Yüksek Gerilim Kablusu Koptu, Trafik Kapandı

Sivas Kangal'da Yüksek Gerilim Kablusu Koptu, Trafik Kapandı
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Sivas'ın Kangal ilçesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait yüksek gerilim kablosunun kopması sonucu enerji kesintisi yaşanırken, çevre yolu trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili Sivas Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait yüksek gerilim kablosu koptu. İlçenin bir kısmı karanlıkta kalırken çevre yolu trafiğe kapatıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (ÇEDAŞ) ait yüksek gerilim hattında kablo koptu. Kopan kablo sonucu ilçenin bir kısmında enerji kesintisi yaşandı. Trafik akışını da engelleyen kablo kopması, ilçede olumsuzluğa neden oldu.

Karayolu ulaşıma kapatıldı

Yaşanan olay sonrası Sivas Valiliği duyuru yayınladı. Duyuruda; "Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan 850-07 KKNo'lu Sivas-Malatya yolunun Kilometre: 0+000-2+000'da (Kangal Çevre Yolu sonu) enine geçen yüksek gerilim hattında meydana gelen kopmadan dolayı civarda bulunan TOKİ, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve tesislere enerji verilememektedir. Bu nedenle kopan kablonun Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından onarılabilmesi için söz konusu yol 23.07.2025 tarihinde saat 00: 00-01: 00 arasında 1 saat süre ile çift taraflı olarak trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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