Sivas'ın Zara İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre Sivas-Giresun karayolu üzerindeki Zara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Geminbeli geçidinde, makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almaya çalışıyor. - SİVAS