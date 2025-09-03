Haberler

Sivas'ın Zara İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Sivas'ın Zara ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Olay yerine sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre Sivas-Giresun karayolu üzerindeki Zara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Geminbeli geçidinde, makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almaya çalışıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
