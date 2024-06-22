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Sivas'ın Hafik ilçesinde sobadan çıkan yangında 5 yayla evi kullanılamaz hale geldi

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Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Besinli köyünde çıkan yangında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın, diğer yayla evlerine de sıçradı. Yangın sonucunda 5 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında 5 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Besinli köyünde tek katlı yayla evinde çıktı. Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın diğer yayla evlerine de sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Hafik Orman İşletme Şefliği ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında tek katlı 5 yayla evinin kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken AFAD ekipleri ise zarar gören evlerde hasar tespit çalışması başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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