Sivas'ın Gemerek ilçesinde kaza yapan genç adam kayboldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aracıyla kaza yapan genç adam daha sonra ortadan kayboldu. Genç adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Salı gece saat 02.00 sıralarında Gemerek ilçesinde meydana geldi. E.K. (26) isimli genç aracıyla Sızır-Gemerek yolunda gittiği sırada iddialara göre bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Kazada araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken sürücü E.K. ise biranda ortadan kayboldu. Yakınları gence ulaşamayınca durum jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma, AFAD ve bazı gönüllülerden oluşan 100 kişilik ekip genci bulmak için çalışma başlattı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı şahsın ise kazanına ardından araçtan inip korktuğu için uzaklaştığı ve olay yerinden uzak bir yerde ambulansa bindiği öğrenildi. - SİVAS