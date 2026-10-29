Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Gürün'de patates yüklü kamyon devrildi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Gürün'de patates yüklü kamyon devrildi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesi Fatmaderviş köyü mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan patates yüklü kamyon devrildi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar kurtarma ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Fatmaderviş köyü mevkiinde meydana geldi. B.B. yönetimindeki 06 CTM 247 plakalı patates yüklü Iveco marka kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsünün yanı sıra H.Ö. ve Y.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı

Ateş o şehrimize düştü: Peribacası faciasında kahreden detay!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı

Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılını bile kıpırdatmadı
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?

29 Ekim'de yapılanlar şehit babasını çıldırttı! Meydanı inleten sözler
Dua Lipa'nın ilginç yemek alışkanlıkları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü yıldızın yemek zevki mide bulandırdı
Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı

41 yaşında bunu da yaptı! Cristiano Ronaldo'ya 15 dakika yetti
Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Başkent yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu
Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç

Görüntü bugün kaydedildi! Her yer cansız bedenlerle dolup taştı