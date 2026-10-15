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Sivas Gürün'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Sivas Gürün'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 79 AL 916 Fiat marka otomobil ile M.A. idaresindeki 07 BFA 474 plakalı Volkswagen marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin yanı sıra Fiat marka araç içerisinde bulunan S.A. ve E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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