Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde güvenlik denetimleri artırıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik polis ekiplerince kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Üniversitede derslerin başlamasıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler, Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri), Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite yerleşkesi ve öğrenci yurtları çevresinde denetimler gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından yerleşke içerisinde ve yurt bölgelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller yapılırken, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla asayiş, trafik ve genel güvenlik uygulamaları titizlikle yürütülüyor. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu giriş-çıkış noktaları, kampüs içerisindeki ortak kullanım alanları ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamalarla meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi hedefleniyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla üniversite yerleşkesindeki güvenlik tedbirlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı