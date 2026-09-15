Haberler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde güvenlik denetimleri artırıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde güvenlik denetimleri artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik polis ekiplerince kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik polis ekiplerince kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Üniversitede derslerin başlamasıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler, Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri), Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite yerleşkesi ve öğrenci yurtları çevresinde denetimler gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından yerleşke içerisinde ve yurt bölgelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller yapılırken, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla asayiş, trafik ve genel güvenlik uygulamaları titizlikle yürütülüyor. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu giriş-çıkış noktaları, kampüs içerisindeki ortak kullanım alanları ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamalarla meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi hedefleniyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla üniversite yerleşkesindeki güvenlik tedbirlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü

Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
Görenler 'yok artık' diyor! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! Bu soygun düzenine dur diyen yok mu?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir'deki düğünde çiçek atma merasimi olaylı bitti: Çiçeği kapmak isterken gelini devirdi

Gelinin kabus anları: En mutlu gününde başına gelmeyen kalmadı
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı

Yapılan şikeyi gözyaşlarıyla anlattı: En az 3 gol ye, yoksa...
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda liderleri: Merkezi yönetim devri bitiyor

Birleşik Krallık'ta tarihi çıkış! 3 liderden ayrılık mesajı
Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti

Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti