Afetlerin kahramanları, çığ tatbikatı yaptı

Afetlerin kahramanları, çığ tatbikatı yaptı
Güncelleme:
Sivas'ta AFAD personelleri, Kahramanmaraş'ta düzenlenen çığda arama-kurtarma eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitimde çeşitli teknikler ve yöntemler uygulandı.

Sivas'ta görev yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri, Çığda Arama-Kurtarma Eğitimini tamamladı.

AFAD Başkanlığı, Çığda Arama-Kurtarma Eğitimi düzenledi. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen eğitime Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri de katıldı. Eğitimlerde çığda arama kurtarma, karda sondalama teknikleri, çığ sinyal cihazı kullanımı, kış yürüyüş teknikleri, kampçılık uygulamaları, kar mağarası, tilki kovuğu ve kar mezarı yapımı teknikleri gösterildi. Eğitimi tamamlayan personeller, görev yaptıkları illere döndü. - SİVAS

