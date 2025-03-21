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Site yönetimi toplantısında "Karar defteri" kavgasında tekme ve yumruklar konuştu

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Esenyurt'ta bir sitede yapılan yönetim değişikliğinin ardından eski ve yeni yönetim arasında "Karar defteri" kavgası çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta bağlı Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda yer alan bir sitede yapılan toplantıda yeni yönetim belirlendi. Eski yönetim, yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu savunarak toplantıyı engellemek istedi. Eski yönetimin müdahalesinin ardından gerginlik başladı.

"KARAR DEFTERİ" TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Gerginliğin ardından eski yönetimde yer alan kişiler toplantıyı terk etti. Yönetim kurulu devir işleminin 1 gün sonra sabah yapılması kararlaştırıldı. Daha sonra siteye dönen eski yöneticiler iddiaya göre; yönetim odasındaki çeşitli evrakların yanı sıra, karar defteri, bilgisayar gibi malzemeleri alıp götürdü. Eski yönetim ise aldığı malzeme ve bilgisayarları geri vermedi. Bu nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yeni yönetimden bazı kişiler "Verin karar defterimizi" derken taraflar arasında arbede başladı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Eski ve yeni yöneticiler site güvenlik görevlilerinin ayırma çabalarına rağmen kavga etmeye başladı. Yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları site güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Taraflar birbirini suçladı.

Site yönetimi toplantısında
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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