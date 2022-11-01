Durdurdukları araçta şoförü öldürüp yanındaki kadını kaçırdılar! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Şişli'de dün akşam saatlerinde bir grup, hareket halindeki otomobilin önünü keserek direksiyonda bulunan adamı öldürmüş, yanındaki kadını da kaçırmıştı. Şüpheliler henüz yakalanamazken, kan donduran olayın görüntüsü ortaya çıktı. Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü kesilmiş, kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. KADINI KAÇIRDILAR Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı. O anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Seyir halindeki otomobilin önü kesilerek direksiyonda bulunan adamın öldürüldüğü ve yanındaki kadının kaçırıldığı anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan diğer otomobil içerisinden çıkan şahıslar otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mecidiyeköy Şişli 3. Sayfa Haberler

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