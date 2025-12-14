Haberler

Şişli'de uyuşturucu imalathanesine baskın: 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şişli'de uyuşturucu imalathanesine baskın: 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alınıp tutuklandı.

Şişli'de uyuşturucu imalatının yapıldığı adrese düzenlenen operasyonda toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Şişli'de, bir adreste uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik tespitlerin yapılması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, 12 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Adrese baskın yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste, dış dünya ile hiçbir temas kurmadan faaliyet yürüten bir şahsın, getirilen maddeleri dönüştürerek piyasaya sürmeye hazır hale getirdiği tespit edildi. Yapılan aramalarda toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde, 95 bin 300 Türk Lirası, bin dolar, 500 Euro ve 500 Suudi Arabistan Riyali para ele geçirildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında plaja silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
title