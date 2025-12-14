Şişli'de uyuşturucu imalathanesine baskın: 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şişli'de uyuşturucu imalatının yapıldığı adrese düzenlenen operasyonda toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Şişli'de, bir adreste uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik tespitlerin yapılması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, 12 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Adrese baskın yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste, dış dünya ile hiçbir temas kurmadan faaliyet yürüten bir şahsın, getirilen maddeleri dönüştürerek piyasaya sürmeye hazır hale getirdiği tespit edildi. Yapılan aramalarda toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde, 95 bin 300 Türk Lirası, bin dolar, 500 Euro ve 500 Suudi Arabistan Riyali para ele geçirildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL