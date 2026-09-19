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Şişli'de seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı, araçta büyük hasar oluştu

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Şişli Merkez Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında seyir halindeki 34 EM 5618 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Şişli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Şişli Merkez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EM 5618 plakalı araç seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yol üzerindeki trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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