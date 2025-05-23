Şişli'de Restoranda Yangın Paniği

Şişli'de Restoranda Yangın Paniği
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İstanbul Şişli'de bir restoranın mutfak kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mutfakta hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Şişli'de bir restoranda yangın paniği

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de bir restoranın mutfak kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mutfakta hasar meydana geldi. Mutfağın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Mecidiyeköy Raşit Rıza Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın giriş katında faaliyet gösteren bir restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi kafe çalışanları yaptı. Ardından ihbar üzerine yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. İş yerinde hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Mutfağın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
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