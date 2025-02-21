Şişli'de park halindeki araç alev alev yandı

Şişli'de park halindeki bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan araca bir vatandaşın yangın tüpüyle müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Yoncalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KLR 316 plakalı araç park halindeyken motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Araç sahibi Ali Yılmaz'ın, araca binmeden önce kontağı çalıştırdı. Yılmaz antifriz almak için araçtan dışarı çıktığı esnada otomobil alev aldı. Çevrede bulunan bir vatandaş, alev alev yanan araca yangın tüpüyle müdahalede etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekibi ise yanan araca müdahale etti ardından soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, alev alev yanan araç ve vatandaşın yangın tüpü ile müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Araba birden alev aldı"

Yanan aracın sahibi Ali Yılmaz, "Arabayı çalıştırdım ve bir anda alev aldı. Ben de anlayamadım. Birden alev aldı. Çocuğuma itfaiyeyi aramasını söyledim. O anda alevler arttı. Ben de arabanın içerisinde değildim" dedi. - İSTANBUL