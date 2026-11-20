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Şişli'de, motosikletin kontrolden çıkarak yoldan geçen yayaya çarptığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden BVL 656 plakalı motosikletin sürücü S.E., İETT otobüsüne çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, yoldan geçmeye çalışan M.Y'ye çarptı. Kazada yere düşerek savrulan sürücü ile yaya yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kazayı gören esnaf yapan Kemal Erese, "İETT otobüsünden kaçmak için direksiyonu kırdı. O sırada karşıdan geçen kadına vurmamak için kaydı fakat yine de vurdu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı