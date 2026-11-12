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Şişli'de husumetlisini iki ayağından vuran 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Şişli'de husumetlisini iki ayağından vuran 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Şişli'de husumetlisini iki ayağından vuran 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Şişli Paşa Mahallesi'nde 16 Ekim Cuma günü berberde oturan husumetlisini iki ayağından silahla yaralayan 19 yaşındaki şüpheli, Beşiktaş'ta eğlenirken yakalanıp tutuklandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken saldırı anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Şişli'de berber dükkanında oturan husumetlisini iki ayağından silahla vuran saldırgan, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında eğlenirken Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 19 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine motosikletle gelen saldırgan araçtan inerek berberdeki bir kişiyi iki ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan O.B.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Şişli Asayiş saldırganı Beşiktaş'ta eğlenirken yakalandı

Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler O.B.'ye ateş eden kişinin daha önce aralarında husumetlisi K.K. (19) olduğunu tespit etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli K.K. Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına aldı.

Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Gözaltına alınan K.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten Yaralama' ve 'ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın seyir halindeki motorda artçı olduğu, berber dükkanının önüne geldiğinde motordan indiği ve silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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